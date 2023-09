Santuário de Fátima promove encontro sobre os “Desígnios de misericórdia”

A Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, acolhe no próximo domingo, dia 4 de setembro, pelas 15h30, mais um momento de reflexão inserido na iniciativa “Encontros na Basílica”.

Sob o mote «Desígnios de misericórdia»: desafios de uma espiritualidade ‘cordial’, o encontro formativo será orientado pela Irmã Sandra Bartolomeu, religiosa Serva de Nossa Senhora de Fátima.

De acordo com o Santuário de Fátima, a misericórdia “é o que melhor traduz o segredo do coração de Deus, o mistério da Santíssima Trindade, um amor superabundante que «primeireia», que conhece a partir do íntimo, que estremece de alegria e que padece com o sofrimento de cada homem e mulher”.

“Assim, quem ama e conhece, não só perdoa, mas é capaz de recapacitar, transformando o caos em cosmos renovado”, lê-se na nota.

O Santuário assinala ainda que o acontecimento de Fátima “faz eco deste desígnio de graça e misericórdia de Deus sobre a História, e chama a sintonizar cordialmente com ele e a dele tornar-se participante ativo perante os desafios da atualidade”.

O momento formativo termina com um recital do Ensemble Pro Música Antiqua, sob direção de Evaristo Neto.

Estas conferências “inserem-se no âmbito de uma proposta que o Santuário de Fátima começou a desenvolver no quadro das comemorações do Centenário das Aparições”.

Num total de cinco palestras por ano, “estes encontros têm o objetivo de apresentar Fátima como um lugar que convida ao chamamento a uma vida em Deus”.

O quinto e último encontro deste ano está agendado para o dia 3 de novembro.