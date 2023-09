China disponível para melhorar relações com o Vaticano

A China mostrou-se, esta sexta-feira, disponível para melhorar as relações com o Vaticano.

Pequim respondeu às palavras do Papa Francisco que, no voo para a Mongólia, e como habitual, enviou saudações aos líderes de cada país que sobrevoou, incluindo a China, com quem a Santa Sé tem tido relações difíceis.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, diz que o Papa demonstrou amizade e boa vontade.

O Governo chinês está disponível para trabalhar na construção de uma confiança mútua, foi dito, em conferência de imprensa.

Francisco chegou esta sexta-feira à Mongólia para uma visita. Durante o voo entre Roma e Ulan Bator, e ao sobrevoar a China, Francisco disse ao Presidente Xi Jinping que desejava felicidades ao país e assegurou as suas orações pelo bem estar do povo chinês.