Papa confirma "uma segunda Laudato Si"

No final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa anunciou que quer publicar a segunda parte da Encíclica "Laudato Si".

Francisco voltou a insistir no pedido de um "compromisso na defesa da criação” “lembrando a necessidade de "estar ao lado das vítimas da injustiça ambiental e climática".

O Papa diz que é preciso acabar com esta "terrível guerra mundial; uma guerra sem sentido contra a nossa casa comum".

Na sua última intervenção, na audiência pública desta quarta-feira, quando se dirigia aos peregrinos de língua italiana, Francisco reafirmou o que tinha anunciado no dia 21 de agosto num encontro com uma delegação de advogados dos países membros do Conselho da Europa: “"Depois de amanhã, primeiro dia de setembro, celebra-se o Dia Mundial de Oração pelo cuidado da Criação, inaugurando o tempo da Criação que durará até 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis. Nessa data tenho a intenção de publicar uma exortação, uma segunda Laudato si”; assegurou.

Francisco exortou à união de todos “no compromisso de preservar a Criação como um dom Sagrado do Criador”, e insistiu na defesa “das vítimas da injustiça ambiental e climática”. “Esforcemo-nos em acabar com a guerra sem sentido contra a nossa casa comum que é uma terrível guerra mundial. Exorto todos vocês a trabalhar e orar para que ela abunde novamente de vida", reforçou.

Viagem à Mongólia

Na véspera da sua viagem à Mongólia, Papa pediu a oração dos peregrinos presentes esta manhã no Vaticano.

Durante a saudação aos peregrinos de língua espanhola, Francisco lembrou a sua viagem “ao continente asiático” e pediu o acompanhamento de todos através da oração “nesta jornada” que se prolonga até ao dia 4 de setembro.

O Papa voltou ainda a pedir a oração de todos pela "querida e atormentada Ucrânia" que "continua a experimentar um grande sofrimento".

O exemplo de Santa Catarina de Tekakwitha

Na catequese desta quarta-feira, Francisco lembrou que “cada um de nós é chamado à santidade”, e deu o exemplo de Santa Catarina de Tekakwitha; a primeira mulher nativa da América do Norte a ser canonizada. O Papa sublinhou a relação de Santa Catarina com o Senhor que “foi marcada pelo sofrimento e pela cruz” e recordou que “a fé sempre se expressa no serviço”. “A fé não é para maquiar; é para servir”, insistiu.

Depois, Sua Santidade defendeu a ideia de que é preciso saber as nossas cruzes diárias com paciência, confiança e esperança, afirmando que “quem não tem paciência não é um bom cristão”. "A paciência, diante das dificuldades, das cruzes: a paciência é uma grande virtude cristã. Quem não tem paciência não é um bom cristão. A paciência de tolerar: tolerar as dificuldades e também tolerar os outros, que às vezes são aborrecidos ou nos colocam em dificuldade.", reforçou.