Papa pede oração e compromisso pelos que “vivem à margem da sociedade”

“Concentremo-nos no acolhimento. Em acolher todas as pessoas que precisam. A ‘cultura do acolhimento’, de receber, de dar um teto, de dar um abrigo, de dar amor, de dar calor humano", apela.

Francisco apela para que as pessoas e as instituições parem de tornar invisíveis e descartar aqueles que estão à margem da sociedade, "seja por motivos de pobreza, dependência, doença mental ou deficiência".

“Como é que deixamos que a ‘cultura do descarte’, na qual milhões de homens e mulheres não valem nada em relação aos benefícios económicos, domine as nossas vidas, as nossas cidades, o nosso modo de vida?”, pergunta Francisco, reconhecendo que nos vai "endurecer o pescoço de tanto olhar para o outro lado para não ver esta situação”.

"Uma pessoa sem abrigo que morre na rua nunca vai aparecer na primeira página dos navegadores da Internet ou dos noticiários. Como é que pudemos chegar a este nível de indiferença?”, questiona Papa Francisco, na abertura do “Vídeo do Papa”, divulgado esta terça-feira, na qual partilha a intenção para o mês de setembro.

As imagens que acompanham as palavras de Francisco apresentam pessoas em situação de sem abrigo pelos passeios do Canadá, Estados Unidos, Quénia, Camarões e Índia; crianças que passam o dia a lavar os vidros dos automóveis parados nos semáforos de San Salvador; pessoas com deficiências em Espanha, nas Filipinas ou na América Central; barracas junto dos arranha-céus de Vancouver, de edifícios de Buenos Aires ou do Rio de Janeiro.

"Rezemos para que as pessoas que vivem à margem da sociedade, em condições desumanas, não sejam esquecidas pelas instituições e jamais sejam consideradas descartáveis".

Segundo as Nações Unidas, mais de 700 milhões de pessoas - 10% da população mundial - vivem em situação de pobreza extrema, com dificuldade para satisfazer as necessidades mais básicas, como a saúde, a educação e o acesso a água e saneamento. A ONU acrescenta que cerca de 1.600 milhões de pessoas vivem em condições de habitação precárias e que os países mais industrializados não constituem uma exceção.

Dados da Organização Mundial da Saúde revelam, ainda, que uma em cada oito pessoas no mundo apresenta sintomas de algum tipo de “problema mental”, e que 16% da população mundial tem uma “deficiência significativa”.