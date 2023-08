Papa Francisco aos jesuítas portugueses. "Jesus é muito claro: todos"

O Papa Francisco esclarece que o repto lançado em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), para a inclusão de “todos, todos, todos” na Igreja é para todos, seja qual for a sua idade, género ou orientação sexual.



“Penso que o apelo dirigido a ‘todos’ não tem discussão. Jesus é muito claro: todos”, disse Francisco no encontro privado que manteve com elementos da Companhia de Jesus, ordem a que pertence, como é habitual fazer em todos os países que visita.

Durante cerca de uma hora, no Colégio de São de Brito, em Lisboa, o Papa encontrou-se com perto de uma centena de padres, irmãos e outros elementos da comunidade, num diálogo que pediu que fosse aberto. “Perguntem o que quiserem”, disse Francisco.

O conteúdo do encontro é revelado agora esta segunda-feira, pela revista italiana “La Civiltà Cattolica” e pelo portal dos jesuítas em Portugal Ponto SJ.

Um dos jesuítas que teve oportunidade de lançar uma pergunta a Francisco foi João que, remetendo para o “todos, todos, todos” proferido pelo Papa no Parque Eduardo VII, descreveu o trabalho que faz no centro de Coimbra com jovens universitários “muito comprometidos com a Igreja, com o centro, muito amigos dos jesuítas, mas que se identificam como homossexuais”. João assegura que estes jovens “sentem-se parte ativa da Igreja, mas muitas vezes não veem na doutrina a maneira de viver a sua afetividade, e não veem no apelo à castidade um apelo pessoal ao celibato, mas sim uma imposição”.