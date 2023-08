​Papa lembra vítimas dos incêndios na Grécia

O Papa lembrou, este domingo, as vítimas dos incêndios na Grécia. Na habitual oração do Ângelus, no Vaticano, Francisco pede, ainda, que o mundo não se esqueça do povo ucraniano.

"Recordo na oração as vítimas dos incêndios ocorridos nestes dias no nordeste da Grécia. Manifesto a minha proximidade com o povo grego. E também com o povo ucraniano que tanto sofre com a guerra. Não esqueçamos a Ucrânia", pede.

Mais de 600 bombeiros combatem, a esta altura, três grandes incêndios que permanecem ativos há vários dias na Grécia e que já fizeram dezenas de vítimas mortais. O Papa falou nas vésperas de partir para a Mongólia, uma visita, diz, muito desejada.

"Na próxima quinta-feira, parto para uma viagem de alguns dias no coração da Ásia, à Mongólia. É uma visita muito desejada. Será uma ocasião para abraçar uma Igreja pequena em números, mas viva na fé e grande na caridade. E também para encontrar de perto um povo nobre e sábio, com uma grande tradição religiosa que terei a honra de conhecer, especialmente no contexto de um encontro inter-religioso", começa por dizer.

"Desejo agora dirigir-me a vós, irmãos e irmãs da Mongólia, para vos dizer que estou feliz por viajar para estar convosco, como irmão de todos. Agradeço às vossas autoridades pelo convite e também a todos os que estão emprenhados em preparar a minha ida. Peço a todos que acompanhem esta visita com a oração".