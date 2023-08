D. Américo Aguiar visita bombeiros feridos no combate aos fogos em Baião

O bispo auxiliar de Lisboa visitou esta quarta-feira os bombeiros voluntários de Vila Meã que permanecem internados no Hospital Padre Américo, em Penafiel. Os bombeiros sofreram um acidente durante o combate aos incêndios em Baião, quando a viatura em queseguiam caiu numa ravina.

Segundo informou esta manhã a Liga de Bombeiros Portugueses, um dos quatro feridos “já teve alta hospitalar”, mas os restantes permanecem internados. Um deles – o condutor da viatura – foi operado à coluna, e há uma bombeira que aguarda para ser “operada ao braço”.

De acordo com um comunicado enviado à Renascença, D. Américo Aguiar, que é o capelão nacional dos bombeiros portugueses, deslocou-se esta manhã ao hospital, e aproveitou a oportunidade para “exortar a todos os portugueses a adotarem comportamentos responsáveis atendendo às altas temperaturas e aos ventos”.

Apelou, ainda, a “toda a colaboração” com as autoridades da proteção civil e de emergência. “Basta vermos o que se passa em outros países, Europa e América, para entendermos que estes novos tempos obrigam a comportamentos para com a floresta de maior e enorme responsabilidade. Todo o cuidado é pouco. A responsabilidade dos fogos é de todos”, sublinhou.