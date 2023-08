Papa deseja que D. Manuel Clemente continue a ser "memória viva da obra divina"

O Papa desejou que D. Manuel Clemente continue a ser "memória viva da obra divina da salvação". Numa carta escrita após a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), Francisco agradece ainda aos católicos do Patriarcado de Lisboa.

"Regressado a Roma de coração feliz" após a JMJ que teve lugar em Lisboa no início de agosto, o Papa Francisco desejou que D. Manuel Clemente possa "continuar a ser memória viva da obra divina da salvação junto do seu povo e para a grande família que é a Igreja espalhada por toda a terra".

Numa carta do dia 10 de agosto, o Santo Padre assegura "uma particular recordação" do cardeal patriarca emérito de Lisboa na celebração eucarística, "pedindo todas as graças que deseja" e confiando-o "à proteção da Virgem Mãe".

O Papa Francisco aproveita a carta ao atual administrador apostólico do Patriarcado de Lisboa para agradecer aos que "pertencem" e "trabalham" na "variegada e esperançosa comunidade patriarcal".

Francisco anima ainda os católicos dos Patriarcado a caminhar "com perseverança e coragem, testemunhando a todos o amor misericordioso do Pai do Céu".

D. Manuel Clemente é, desde 10 de agosto, cardeal patriarca emérito de Lisboa e administrador apostólico da diocese. Nomeado 17º Patriarca de Lisboa em 2013, vai ser sucedido por D. Rui Valério a 2 de setembro.