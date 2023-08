Papa pede paz no Níger e na Ucrânia

O Papa Francisco pediu este domingo pelo povo do Niger, onde uma junta militar tomou o poder e a crise humanitária se agrava de dia para dia.

No final da oração do Angelus, este domingo, Francisco rezou pela população do Niger, unido em oração aos esforços da Igreja local e da comunidade internacional.

“Sigo com preocupação tudo o que está a acontecer no Níger, onde os bispos apelaram à paz e à estabilidade na região do Sahel. Acompanho com oração os esforços da comunidade internacional para encontrar uma solução pacífica para o bem de todos. Rezemos pelo povo do Niger”, pediu Francisco.

O Papa lembrou igualmente “todas as populações atingidas pela guerra e pela violência”, com um pedido de oração especial pela Ucrânia que “está a sofrer há tanto tempo”, afirmou.