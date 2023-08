PSP continua com centenas de objectos achados durante a JMJ

A Polícia de Segurança Pública encontrou largas centenas de objetos perdidos pelos peregrinos durante a Jornada Mundial da Juventude. À Renascença, a subcomissário Laura Bicheiro diz que já vários artigos foram entregues ainda durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e nos dias seguintes, mas que “há muitos que continuam por entregar”.

A subcomissário indica que a maioria dos objetos são “mochilas com todo o tipo de artigos, desde roupa, calçado, artigos de higiene, documentação pessoal e quantias monetárias assim como telemóveis”, Laura Bicheiro acrescenta que quem tenha dado pela falta dos artigos pode ainda entrar em contacto com a PSP de Lisboa através de contacto telefónico ou visitando a esquadra da PSP dos Olivais, em Lisboa, onde está a secção dos achados - situada na praça cidade Salazar no lote 180.

Assim que encontrados alguns artigos que tinham documentos de identificação a PSP colocou a informação numa base de dados e conseguiu chegar ao contacto de um grande número de proprietários dos achados, a subcomissário Laura Bicheiro sublinha que “a PSP tem ainda oportunidade de encaminhar artigos para o estrangeiro no caso dos peregrinos que não são portugueses, através das embaixadas” diz.