Igreja greco-católica adota calendário gregoriano, mas ainda não para a Páscoa

A partir de dia 1 de setembro, a Igreja greco-católica ucraniana, em resposta aos “sinais dos tempos”, vai adotar o calendário gregoriano na celebração das festas fixas, como o Natal.

Numa mensagem aos féis, o metropolita da UGCC e arcebispo maior de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, explica que os dias das festas móveis, que são contados de acordo com o calendário lunar, “serão mantidos de acordo com o atual calendário pascal”.

“Prevemos que todas as Igrejas cristãs estabelecerão em breve uma forma comum e modernizada de fixar a data da Páscoa”, acrescenta.

A decisão de adotar o calendário gregoriano foi tomada pelo Sínodo dos Bispos da UGCC na Ucrânia, realizado em fevereiro deste ano.

Na visão do metropolita, a reforma do calendário “facilitará a unidade dos fiéis da nossa Igreja na Ucrânia e no estrangeiro, porque a maioria das nossas dioceses e exarcados estrangeiros já adotaram o novo estilo”.

Segundo o arcebispo Sviatoslav Shevchuk, “graças à preservação temporária do antigo calendário pascal, pelo menos para as nossas necessidades na Ucrânia, poderemos continuar a viver a Santa Páscoa e os ritmos litúrgicos relacionados com ela em simultâneo com os nossos irmãos ortodoxos”.

A novidade mais importante diz respeito sobretudo ao Natal, que a partir deste 2023 será celebrado no dia 25 de dezembro e não mais no dia 7 de janeiro, data que uniu os greco-católicos aos ortodoxos.