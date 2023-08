Conselho Pastoral Diocesano deixa mensagem de agradecimento a D. Manuel Clemente

A comissão permanente do Conselho Pastoral Diocesano de Lisboa publicou uma mensagem de agradecimento a D. Manuel Clemente e de saudação a D. Rui Valério, novo patriarca.

“Queremos agradecer os dez anos de inestimável e incondicional serviço à diocese, com as muitas agruras a que nunca fugiu; o caminho de sinodalidade que vimos percorrendo e que queremos continuar”, indica o texto, enviado à Agência ECCLESIA por Pedro Vaz Patto, coordenador do Conselho Pastoral Diocesano de Lisboa.

A nota destaca que o cardeal D. Manuel Clemente, patriarca emérito, protagonizou a “arrojada iniciativa da Jornada Mundial da Juventude, que, com a graça de Deus, a especial colaboração de D. Américo Aguiar e o extraordinário acompanhamento e presença do Papa Francisco, permitiu levar a luz do Evangelho a muitos que, em Portugal e no mundo inteiro, dela estavam afastados”.

“Guardamos também o sorriso permanente e o trato fraterno e acolhedor com que sempre se relacionou com todos”, acrescenta o comunicado.

D. Rui Valério, de 58 anos de idade, foi nomeado a 10 de agosto, pelo Papa Francisco, como novo patriarca de Lisboa, sucedendo a D. Manuel Clemente, que estava no cargo desde 2013 e completou 75 anos, idade limite imposta pelo Direito Canónico para o exercício da missão.

“Queremos exprimir a nossa alegria pela sua nomeação como nosso patriarca, queremos agradecer a belíssima mensagem que dirigiu à Igreja de Lisboa e queremos afirmar que pode contar com as nossas orações, a nossa comunhão e a nossa colaboração na missão que o espera, dando continuidade ao caminho sinodal e à sementeira lançada pela Jornada Mundial da Juventude”, refere a comissão permanente do Conselho Pastoral Diocesano, dirigindo-se a D. Rui Valério.

O novo patriarca vai tomar posse da diocese no dia 2 de setembro, sábado, às 11h00, na Sé Patriarcal.

A entrada solene tem lugar no dia seguinte, domingo, às 16h00, no Mosteiro dos Jerónimos.