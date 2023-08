Papa reza por migrantes que morrem no mar: "é uma ferida aberta na nossa humanidade"

Depois da recitação do Angelus deste domingo, o Papa Franscisco lembrou as 41 pessoas que perderam a vida num naufrágio no Mediterrâneo. E acrescentou "com tristeza e vergonha" que "desde o início do ano, quase dois mil homens, mulheres e crianças já morreram neste mar na tentativa de alcançar a Europa".

Francisco encoraja as forças políticas e diplomáticas a ter "espírito de solidariedade e fraternidade" para curar esta "ferida aberta na nossa humanidade" e encoraja o "empenho" dos que "trabalham para prevenir naufrágios e oferecem socorro no mar".

Pediu paz e diálogo pelas pessoas e comunidades dos Camarões e da Ucrânia, países que sofrem com violência e guerra.



O Papa aproveitou o momento para lembrar as vítimas dos incêndios na ilha de Maui, no Havai.

Francisco terminou a saudação com os peregrinos que viajaram de Lisboa, da Jornada Mundial da Juventude, para Roma, e que estavam presentes na Praça de São Pedro.