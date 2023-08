JMJ. Fátima recebeu mais de um milhão de pessoas, cerca de 220 mil para ver o Papa

Cerca de 223 mil pessoas deslocaram-se a Fátima para ver o Papa Francisco na sua idea a Fátima, na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O Padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário, disse à Renascença que as expectativas não foram cumpridas nem defraudadas porque o Santuário não as tinha. Mas está convicto de que a curta duração da visita do Papa Francisco não encorajou os visitantes.

"Não tenho duvidas que quer a hora da presença do Papa em Fátima quer o tempo tão restrito da presença limitaram a vinda de pessoas aqui ao Santuário", acrescentou.

O Papa Francisco esteve na Capelinha das Aparições na manhã de 5 de agosto, sábado, onde recitou o terço com mais de uma centena de jovens portadores de deficiência e reclusos.

Esta visita durou pouco mais de uma hora e levou ao Santuário cerca de 230 mil pessoas. A capacidade máxima do espaço é de 270 mil pessoas.