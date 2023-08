Fátima. Arcebispo de Luanda pede a fiéis que levem Cristo aos outros

O arcebispo de Luanda pediu aos fiéis presentes nesta noite de sábado no santuário de Fátima que levem Cristo aos outros, pois essa é a “vida missionária de cada cristão”.

Na Celebração da Palavra da Peregrinação do Migrante e Refugiado, D. Filomeno Dias recordou as palavras que o Papa Francisco dirigiu aos jovens presentes na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, para levarem a mensagem de Jesus “sem distrações, conservando de modo orante as querelas da viagem, as fadigas do testemunho, os obstáculos do anúncio e a resistência dos destinatários”.

Para o arcebispo de Luanda, trata-se “da necessária vida missionária de cada cristão: viver levando Aquele que amamos aos outros.” “Partilhando com os outros as nossas alegrias, as nossas consolações”, e “mostrando ao mundo o que nos sustenta e fortalece”, acrescentou D. Filomeno Dias.

Fátima, lugar de encontro de Deus com o ser humano

Para o prelado, Fátima é o “lugar eleito pela mãe do céu” para Deus Se encontrar com o ser humano.

À semelhança de Maria, “Cristo faz contigo”, explicou D. Filomeno Dias, “esta mesma experiência, na qual progressivamente O descobres como o Senhor da tua vida, enquanto Ele preenche a tua existência com o seu Espírito”.

Desse modo, prosseguiu, “cheio do Espírito Santo, passas a falar por meio de Deus”.

Uma mutação que “caracteriza o modus operandi de Deus” e que origina uma transformação “que nos leva a reconhecer que a nossa história é sempre providência” e que “pertencemos a este Deus que permanece fiel à sua promessa, mesmo quando a nossa vida parece ser apenas uma passagem de adversidades em adversidades, de incompreensões em incompreensões”.

Para o arcebispo, “quando Deus nos encontra de verdade, mexe connosco e nos colocamos a caminho, em ação, para sermos úteis aos irmãos”.

Nas celebrações desta noite de sábado, estiveram, segundo revelou o santuário de Fátima, perto de 60 mil pessoas, muitas delas emigrantes portugueses que aproveitam esta altura para vir à Cova da Iria.

A Peregrinação do Migrante e do Refugiado tem como tema: “Livre para escolher se emigrar ou ficar”.