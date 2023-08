​Novo bispo de Lisboa promete disposição para escutar e “tolerância zero” aos abusos

O novo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, promete que quer continuar o caminho de "tolerância zero" no que toca à questão dos abusos sexuais no seio da Igreja.



Na primeira mensagem à diocese de Lisboa, depois de conhecida a sua nomeação, D. Rui Valério saudou “as vítimas de abusos por membros da Igreja”, assegurando que partilha a sua dor e manifestando vontade de “prosseguir, com esperança, no caminho da cura total do vosso e nosso sofrimento, da tolerância zero”.

O até agora bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança deixou ainda uma palavra em particular aos jovens a quem agradeceu “o dom da comparência na Jornada Mundial da Juventude e a dádiva da alegria e do entusiasmo”.

D. Rui Valério, que classifica Lisboa como "capital da juventude e cidade da esperança", assegura ainda aceitar este cargo com humildade e confiança em Deus e com disposição para escutar e não “deixar ninguém para trás”.

“Assumiremos como prática o gesto próprio do Bom Pastor que deixou as noventa e nove ovelhas para ir à procura da que se perdera. Para Jesus Cristo, não é lícito deixar ninguém para trás”, escreve.

D. Rui Valério, 58 anos, deixou ainda uma nota de agradecimento ao agora seu antecessor D. Manuel Clemente, bem como aos auxiliares, D. Joaquim Mendes e D. Américo Aguiar.

A tomada de posse da Diocese vai acontecer a 2 de setembro, pelas 11h00, na Sé Patriarcal, diante do Cabido. A entrada solene de D. Rui Valério tem lugar no dia seguinte, domingo, às 16h00, no Mosteiro dos Jerónimos.