D. Rui Valério. Forças Armadas destacam "dimensão humana" e “grande espiritualidade”

Um homem “muito generoso” e de “grande espiritualidade”. É assim que quem o conheceu em trabalho descreve D. Rui Valério, que será o novo Patriarca de Lisboa a partir de setembro.

À Renascença, o almirante Sardinha Monteiro recorda uma viagem a bordo do Navio Escola Sagres no verão de 2011 para destacar o lado solidário do futuro patriarca de Lisboa.

“Foi sempre um padre zeloso, muito dedicado, muito generoso, apoiando todos a bordo nos períodos de navegação”, indica, sublinhando o apoio social que prestava em terra, junto de congregações.

O Major General Rui Ferreira, atual chefe de gabinete do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, recorda os últimos dois anos em que contactou diretamente com o bispo e destaca a “grande espiritualidade”.

“É um homem que, quando contacta com o seu semelhante, percebe que, para além do profissionalismo, há também uma dimensão humana que é preciso acautelar e isso é o que transforma uma força armada como agente do Estado e a diferencia de uma milícia”, diz.

O major destaca ainda um inúmero número de ações de solidariedade desenvolvidas nesse tempo, considerando-o “a escolha certa” para o Patriarcado de Lisboa.