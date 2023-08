D. Rui Valério é o novo patriarca de Lisboa

Rui Manuel Sousa Valério é o 18º Patriarca de Lisboa. Tem 58 anos e é natural da Urqueira, concelho de Ourém.

D. Rui Valério foi ordenado bispo em 2018, tendo sido até agora bispo das Forças Armadas e Segurança, missão que na altura disse ter recebido de forma “incrédula” e com “surpresa”.



A tomada de posse da diocese vai acontecer a 2 de setembro, pelas 11h00, na Sé Patriarcal, diante do Cabido. A entrada solene tem lugar no dia seguinte, domingo, às 16h00, no Mosteiro dos Jerónimos.



Rui Manuel Sousa Valério nasceu a 24 de dezembro de 1964 e, conta, a fé entrou-lhe pelo coração dentro desde pequeno. Aos sete anos esteve internado em Coimbra, por causa de uma queimadura grave. Sujeito a várias intervenções cirúrgicas que correram sempre mal, “entretinha-me muito a pensar na Senhora de Fátima e rezava o terço”, contava ao programa da Renascença "Aura Convida", em maio de 2019.

Passou quase cinco meses internado e não tem dúvidas que foi ali que a sua fé começou a ser estruturada. Anos mais tarde, quando entrou no noviciado, redescobriu Jesus Cristo em quem começou a confiar.

Ainda em declarações à Renascença, D. Rui Valério revelou que a avó materna foi testemunha do milagre do sol em Fátima e que foi com ela que teve a primeira catequese. Chegou mesmo a achar que Nossa Senhora fazia parte da sua família tal era o diálogo próximo que a avó tinha sobre Fátima.

Não pensava em ser padre, mas tinha uma predisposição para a fé

Na altura, o jovem Rui Valério entrou no seminário de Monfortino para avançar nos estudos. "Tinha uma predisposição para a fé, mas não pensava logo em ser padre”.

"Houve três coisas que me tocaram logo profundamente: Nossa Senhora; a missão (que me punha a sonhar) e por fim a vida comunitária e de proximidade."

Foi no início da década de 90 que D. Rui Valério professou os seus votos perpétuos, na congregação dos Padres Monfortinos, e foi ordenado padre, em Fátima, a 23 de março de 1991.

Como sacerdote, esteve em paróquias do concelho de Castro Verde, na Diocese de Beja, primeiro como coadjutor, de 1993 a 1995, e depois como pároco, de 2001 a 2007.

Rui Valério gosta do contacto permanente com as pessoas e guarda no coração as missões no Alentejo onde chegou a dar educação religiosa e católica, trabalhava com histórias, teatros e músicas para evangelizar de forma mais fácil junto dos mais novos que depois fazia chegar a mensagem aos pais.

Guerra na Ucrânia é uma pesada derrota da humanidade

Riu Valério conta com um percurso com vários anos de serviço junto das forças militares. Entre 1992 e 1993, foi capelão militar no Hospital da Marinha, serviço que assumiu também na Escola Naval, de 2008 a 2011. O novo patriarca de Lisboa foi também coadjutor na paróquia da Póvoa de Santo Adrião, no Patriarcado, de 1996 a 2001.