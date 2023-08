D. Rui Valério. “Disponibilidade total para a nova missão”

Na primeira mensagem de viva-voz, depois de ter sido nomeado Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério assegura disponibilidade para escutar todos, nomeadamente, os jovens.

“Disponibilidade total para a nova missão”, garante numa mensagem vídeo divulgada esta quinta-feira à tarde.

O novo Patriarca de Lisboa lembra ainda que o coração é fonte de transformação, espoletada pela Jornada Mundial da Juventude.

“O grande projeto da nova humanidade, que deve surgir da experiência do Jornada Mundial da Juventude, esse projeto de transformação do mundo e da humanidade, começa na transformação interior de cada um de nós. É aí que o Senhor depositou o seu crer, o seu desígnio e o seu propósito. Todos juntos, em sinodalidade, de mãos dadas, vamos levar para a história, para o tempo aquilo que no nosso coração, no coração da Igreja, no coração do Patriarcado, no coração de cada um de nós aconteceu e o Senhor realizou”, referiu.

D. Rui Valério, atual bispo das Forças Armadas, vai ser o novo Patriarca de Lisboa. Assume o cargo a 2 de setembro, com entrada solene marcada para o dia seguinte na Igreja dos Jerónimos.