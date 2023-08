​CEP saúda novo bispo de Lisboa e pede continuidade da renovação

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) saúda a nomeação de D. Rui Valério como novo Patriarca de Lisboa.



Em nota enviada às redações, a CEP escreve que se congratula “com esta nomeação e saúda D. Rui Valério como Patriarca de Lisboa”, lembrando que a diocese “acaba de viver um dos momentos mais altos da sua história com a realização da Jornada Mundial da Juventude presidida pelo Papa Francisco”.

Os bispos portugueses formulam ainda o desejo de “que os dinamismos pastorais e espirituais celebrados na JMJ continuem presentes na renovação da Igreja em Lisboa, para que seja cada vez mais sinodal, missionária, evangelizadora e acolhedora de todos”.

O comunicado termina com uma nota de “agradecimento a D. Manuel Clemente pelo contributo notável que teve ao longo destes anos ao serviço do Patriarcado de Lisboa e da Igreja em Portugal”.

A tomada de posse da Diocese vai acontecer a 2 de setembro, pelas 11h00, na Sé Patriarcal, diante do Cabido. A entrada solene de D. Rui Valério tem lugar no dia seguinte, domingo, às 16h00, no Mosteiro dos Jerónimos.