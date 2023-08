​CEP saúda novo bispo de Lisboa e pede continuidade da renovação

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) saúda a nomeação de D. Rui Valério como novo Patriarca de Lisboa.



“Recebo esta nomeação com grande alegria, sobretudo por aquilo que diz respeito ao próprio D. Rui Valério, um amigo muito estimado e que fez um trabalho muito relevante como bispo das Forças Armadas e de Segurança”, afirma D. José Ornelas, presidente da CEP, em declarações à Renascença, referindo também que a escolha do novo Patriarca “significa uma atempada atenção da Santa Sé à substituição de D. Manuel, sem deixar espaços de tempo que seriam nocivos.”

Em nota enviada às redações, a Conferência Episcopal escreve que se congratula “com esta nomeação e saúda D. Rui Valério como Patriarca de Lisboa”, lembrando que a diocese “acaba de viver um dos momentos mais altos da sua história com a realização da Jornada Mundial da Juventude presidida pelo Papa Francisco”.

Os bispos portugueses formulam ainda o desejo de “que os dinamismos pastorais e espirituais celebrados na JMJ continuem presentes na renovação da Igreja em Lisboa, para que seja cada vez mais sinodal, missionária, evangelizadora e acolhedora de todos”.

O comunicado termina com uma nota de “agradecimento a D. Manuel Clemente pelo contributo notável que teve ao longo destes anos ao serviço do Patriarcado de Lisboa e da Igreja em Portugal”.

A tomada de posse da Diocese vai acontecer a 2 de setembro, pelas 11h00, na Sé Patriarcal, diante do Cabido. A entrada solene de D. Rui Valério tem lugar no dia seguinte, domingo, às 16h00, no Mosteiro dos Jerónimos.