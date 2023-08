O primeiro ministro António Costa deseja "as maiores felicidades ao novo Patriarca de Lisboa". Numa publicação feita na rede social "X", Costa manifesta-se assim à nomeação de D. Rui Valério, anunciada esta quinta-feira pelo Vaticano.

A tomada de posse da Diocese vai acontecer a 2 de setembro, pelas 11h00, na Sé Patriarcal, diante do Cabido. A entrada solene de D. Rui Valério tem lugar no dia seguinte, domingo, às 16h00, no Mosteiro dos Jerónimos.

Rui Valério, 58 anos, era até agora bispo das Forças Armadas e Forças de Segurança, cargo para o qual foi eleito em 2018.