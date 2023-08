Almirante Silva Ribeiro. "D. Rui Valério não vai deixar ninguém para trás"

Como Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, o almirante António Silva Ribeiro acabou por desenvolver uma relação com D. Rui Valério, bispo responsável pelas Forças Armadas e hoje nomeado como novo patriarca de Lisboa. “Acompanhou-me em várias missões e desenvolvemos uma relação de proximidade, respeito e até mesmo amizade. Conheço muitos bispos, mas acho que a Igreja deve rejubilar com a escolha para novo patriarca de Lisboa, por ter um grande sentido de responsabilidade e serviço”, diz.

À Renascença, o almirante António da Silva Ribeiro descreve D. Rui Valério com “um homem extraordinário”. Sublinha que enquanto esteve nas Forças Armadas como bispo, teve sempre muita proximidade com os militares e com a população das regiões onde se cumpriam missões. “Teve uma visão extraordinária no apoio religioso e psicológico a militares e às famílias”, diz.

O antigo Chefe Estado Maior General das Forças Armadas não duvida de que D. Rui Valério está agora à altura dos novos desafios e das questões que a Igreja hoje enfrenta, como os abusos sexuais. “D. Rui Valério é um homem muito atento à sociedade e tenho a certeza de que vai olhar com muita atenção para as mensagens que o Santo Padre deu a toda a igreja durante a Jornada Mundial da Juventude e de que vai interpretar estas mensagens para conduzir os destinos da igreja dentro dos grandes princípios da visão do Santo Padre, não deixando ninguém para trás”, afirma.