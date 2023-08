Arcebispo de Luanda preside à peregrinação de agosto em Fátima

D. Filomeno do Nascimento Dias, arcebispo de Luanda há quase dez anos, vai presidir, em Fátima, à peregrinação internacional aniversária de agosto. Em comunicado, o Santuário indica que a peregrinação que assinala a IV Aparição de Nossa Senhora, “a única de seis que ocorreu fora da Cova da Iria, no Monte dos Valinhos, e fora de um dia 13”, reúne também muitos emigrantes portugueses.

O arcebispo de Luanda, que é também presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, “pertence à Ordem dos Capuchinhos e é doutorado em Teologia pela Universidade Lateranense de Roma”, acrescenta o comunicado.

A peregrinação de agosto concentra no Santuário de Fátima muitos emigrantes portugueses. Por esta ocasião, a Obra Católica Portuguesa das Migrações, da Conferência Episcopal Portuguesa, vai promover a 51.ª Semana Nacional de Migrações.

O lema do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante, que diz “Livres de escolher: se ficar ou emigrar”, foi escolhido para a Peregrinação Nacional dos Migrantes que decorre em Fátima em agosto.

As cerimónias terão início pelas 21h30, no dia 12, “com a recitação do Rosário, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a Procissão das Velas e a Celebração da Palavra, no Altar do Recinto. A imagem de Nossa Senhora de Fátima regressa à Capelinha das Aparições na Procissão do Silêncio, seguindo-se madrugada dentro a Vigília”, detalhe o Santuário.

Já a procissão Eucarística no recinto terá início às 7h00 de dia 13, seguindo-se o Rosário na Capelinha, às 9h00. “A Missa com a Bênção dos Doentes e a Procissão do Adeus encerram as celebrações do dia 13 de agosto”.

O Santuário de Fátima explica que, “como é tradição” há 83 anos, “um grupo de jovens da Juventude Agrária Católica de 17 paróquias da então Diocese de Leiria” farão a tradicional oferta de trigo.

No ano passado, “foram oferecidos ao Santuário de Fátima 5.727 Kg de trigo, 3.377,5 litros de azeite e 344 Kg de farinha”. Ao longo do último ano consumiram-se em Fátima mais de um milhão e meio de hóstias e 420 especiais para celíacos. Segundo dados do Santuário foram “celebradas 2545 missas do programa oficial” e consumiram-se também “aproximadamente, 11 000 hóstias médias, 27 hóstias grandes”.