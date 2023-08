Costa agradece à Igreja "grande sucesso" da JMJ com o Papa

O líder do executivo português referiu que no almoço, em que também participou a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, falou-se "do grande sucesso desta Jornada".

"Tive hoje oportunidade de agradecer pessoalmente ao cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, e ao presidente da Fundação JMJ, D. Américo Aguiar, por estes cinco anos de trabalho de preparação da Jornada Mundial da Juventude", que terminou no domingo, escreveu António Costa na sua conta oficial no Twitter.

O primeiro-ministro, António Costa, elogiou hoje o "grande sucesso" da Jornada Mundial da Juventude após um almoço com o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, e o bispo auxiliar e presidente da fundação JMJ, D. Américo Aguiar, para agradecer os cinco anos de preparação do evento.

Costa tinha emitido uma nota logo pela manhã para anunciar o convite feito a D. Manuel Clemente e D. Américo Aguiar para almoçarem na sua residência oficial, no palacete de S. Bento, para agradecer a organização deste evento da Igreja Católica com a presença do Papa Francisco, que decorreu entre terça-feira e domingo, em Lisboa, Loures, Fátima e Oeiras.

A JMJ contou com a participação de cerca de 1,5 milhões de pessoas nos vários eventos que decorreram no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, segundo a organização.

A jornada, cuja próxima edição decorrerá em 2027 em Seul, é considerada o maior acontecimento da Igreja Católica.

Ao longo do evento, o Papa Francisco reforçou a mensagem de que "a Igreja é para todos" e a necessidade de cuidar da "casa comum", a Terra.