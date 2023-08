​Papa Francisco: “Rezei pela paz em Fátima, mas sem publicidade”

O Papa rezou na Capelinha das Aparições, no sábado. Era esperada uma referência ao fim das guerras, numa altura em que decorre o conflito na Ucrânia, mas Francisco orou em silêncio.

“Rezei pela paz em Fátima, mas não anunciei” publicamente, disse este domingo o Papa Francisco em resposta a uma pergunta da Renascença no avião de regresso a Roma após a visita a Portugal no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Na conversa com os jornalistas vaticanistas durante a viagem de regresso a Roma, o Papa elogia a forma como a Igreja Católica portuguesa está a lidar com o flagelo dos abusos sexuais.

“Como vai este processo na Igreja portuguesa? Vai bem. Vai bem e com serenidade. Procura-se ter seriedade com os casos dos abusados. Às vezes, os números são empolgados por comentários que sempre nos custa. Mas na realidade estão a fazer bem, o que me dá uma certa tranquilidade”, disse Francisco.

Francisco recorda que conversou em Lisboa com um grupo de vítimas sobre a “peste dos abusos” e reforça a ideia de “tolerância zero”.

Sobre a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, que terminou este domingo, o Sumo Pontífice deixou rasgados elogios à organização e fala num encontro "belíssimo".

“Calculou-se entre um milhão e quatrocentos e um milhão e seiscentos [de peregrinos]. São os dados do Governo. Uma quantidade impressionante e muito bem preparada. É a JMJ que vi melhor preparada", destacou o Papa.