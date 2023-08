"JMJ foi testemunho de que amizade, caridade e paz não são uma utopia"

A Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, foi um "testemunho que a amizade, caridade e paz não são uma utopia".

O Camerlengo da Câmara Apostólica e Prefeito do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, o Cardeal Kevin Farrell, na sua saudação na Missa do Envio, agradeceu a presença de tantos jovens em Lisboa.

"Sentimos gratidão porque os jovens foram peregrinos de paz em tempos em que muitos, demasiados, se combatem em tantas partes do mundo, testemunhando que a amizade, caridade e paz não são uma utopia", afirmou.

O Cardeal irlandês garantiu que os jovens aceitaram "o convite do Papa, quando disse que agora era o tempo de se levantarem": "Os jovens levantaram-se mesmo, colocaram-se em busca do caminho de Jesus Cristo. Celebraram a fé junto do sucessor de Pedro e deram um testemunho do amor de cristo, que vive nos seus corações."

Restaram ainda agradecimentos para Lisboa e a dificuldade que o adiamento do evento acrescentou, devido à pandemia da Covid-19.