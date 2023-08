"JMJ é um grande sucesso para Portugal lá fora”, diz Marcelo

A Jornada Mundial da Juventude de Lisboa (JMJ2023) é “um grande sucesso para Portugal lá fora”, afirmou este domingo o Presidente da República.

“Hoje, o primeiro-ministro de Cabo Verde e a primeira-dama da Polónia diziam que tinha sido a melhor [JMJ]. E ela tinha estado em Cracóvia", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Em declarações aos jornalistas no Passeio Marítimo de Algés, num encontro do Papa Francisco com os voluntários da JMJ, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a "grande mobilização" dos portugueses em todo o país e destacou o "sinal de esperança" na juventude ao longo dos últimos dias.

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou os portugueses, que “foram excecionais”, durante a JMJ. “Não só os católicos, todos", disse, sublinhando a "grande projeção" que a Jornada teve.

Marcelo acrescentou ainda que a JMJ de 2027, que se realizará na Coreia do Sul, "já está" no seu calendário.