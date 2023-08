JMJ Dia 6. Papa despede-se de Lisboa e anuncia Seul

Muitos peregrinos da Jornada Mundial da Juventude optaram por pernoitar de sábado para domingo no Parque Tejo, em Lisboa, onde despertaram ao som de um DJ Set.

Pelas 9h00 realizou-se a Missa de Envio. O Papa exortou os jovens a serem "valentes" e "surfistas do amor". Francisco agradeceu ainda à cidade de Lisboa a organização da Jornada e anunciou a realização da próxima edição do evento em Seul, na Coreia do Sul, em 2027.

Ao início da tarde, no Passeio Marítimo de Algés, teve lugar um encontro com os voluntários. A frase "Esta é a juventude do Papa", entoada em coro pelos peregrinos, foi uma das mais escutadas.

Francisco terminou a visita a Portugal com uma cerimónia de despedida, na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa. O avião da TAP que levou Francisco para Roma levantou voo às 18h22.