JMJ Dia 4. Francisco subiu ao Alto da Serafina antes da Via-Sacra no Parque Eduardo VII

O Papa começou o dia na Cidade da Alegria, no Jardim Vasco da Gama, em Belém, onde ouviu alguns jovens em confissão.

Seguiu-se uma visita ao Alto da Serafina, em Campolide, um bairro marcado por casas degradadas, exclusão social e tráfico de droga.

À tarde, realizou-se a Via-Sacra, no Parque Eduardo VII, com a presença de 800 mil jovens, que voltaram a receber o Papa Francisco com energia e entusiasmo.

O dia ficou marcado pelos desafios que Francisco lançou à multidão e que tornaram Lisboa, por breves instantes, num lugar de recolhimento e reflexão.

O Papa pediu a todos que sejam "sentinelas da esperança" numa humanidade "sedenta de paz".