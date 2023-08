JMJ Dia 2. Papa Francisco chega a Portugal

O Papa Francisco aterrou em Portugal pelas 10h de quarta-feira, para uma visita de cinco dias ao País, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

O Sumo Pontífice começou por encontrar-se com o Presidente da República. Na mensagem que escreveu no livro de honra, no Palácio de Belém, declarou-se como "um peregrino de esperança", assinando apenas com Francisco.

Momentos depois, no CCB, fez o primeiro discurso, onde declarou Lisboa "capital do mundo" e citou diversos autores nacionais, como Sophia de Mello Breyner, Fernando Pessoa e José Saramago.

Sempre que tem oportunidade, Francisco procura o contacto direto com a população, que se junta em grande quantidade para o ver e cumprimentar.



Antes de receber o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro, na Nunciatura, Francisco acolheu um bebé ao colo, beijou-o e abençoou-o. Um gesto que se tornaria uma "imagem de marca" da sua passagem pelo país.

À tarde, celebrou a primeira missa no Mosteiro dos Jerónimos. Na homília, o Santo Padre usou a metáfora do mar para apelar à participação dos jovens na vida da Igreja.

Pela primeira vez, o Papa referiu-se aos abusos sexuais na Igreja falando na necessidade de "acolher e escutar as vítimas" e alertando para o "clericalismo que arruína".