JMJ Dia 1. Todos os caminhos vão dar a Lisboa

Todos os caminhos foram dar a Lisboa no dia 1 de agosto, para o arranque da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

A presença dos peregrinos começou a fazer-se sentir de forma mais intensa desde a manhã de terça-feira, tanto nas ruas da capital como nos transportes, enchendo a cidade das manchas coloridas e do ambiente de festa que caracterizou o evento.

À tarde, pelas 19h, a missa de abertura presidida por D. Manuel Clemente, realizada no Parque Eduardo VII e que contou com a presença do Presidente da República, deu oficialmente início ao evento.