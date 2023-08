Papa Francisco: JMJ de Lisboa foi a mais "bem preparada"

O Papa Francisco deixa rasgados elogios à forma como decorreu a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa (JMJ 2023), que terminou este domingo.

Em declarações aos jornalistas na viagem de regresso a Roma, após visita de cinco dias a Portugal, Francisco destaca a organização do encontro que chegou a juntar cerca de 1,5 milhões de pessoas.

“Calculou-se entre um milhão e quatrocentos e um milhão e seiscentos. São os dados do Governo. Uma quantidade impressionante e muito bem preparada. É a JMJ que vi melhor preparada", destacou o Santo Padre.

"E os jovens são uma surpresa. Para mim, foi belíssima. Antes de apanhar o avião, estive com os voluntários: 25 mil voluntários! Havia uma mística, um compromisso verdadeiramente belo”, declarou o Papa.

Em declarações aos jornalistas na viagem de regresso a Roma, a bordo de um avião da TAP, Francisco também elogiou a forma como a Igreja Católica portuguesa está a lidar com o flagelo dos abusos sexuais.

“Como vai este processo na Igreja portuguesa? Vai bem. Vai bem e com serenidade. Procura-se ter seriedade com os casos dos abusados. Às vezes, os números são empolgados por comentários que sempre nos custa. Mas na realidade estão a fazer bem, o que me dá uma certa tranquilidade”, sublinhou o Sumo Pontífice.