Procissão fluvial transporta os símbolos da JMJ até ao Parque Tejo

Antes do início da Vigília da JMJ, previsto para as 20h45, haverá uma "procissão fluvial" no Tejo, com o objetivo de transportar os símbolos da Jornada Mundial da Juventude até ao Campo da Graça.

A informação foi avançada este sábado pelo porta-voz da Autoridade Marítima, durante a conferência de imprensa diária da operação de segurança da Jornada Mundial da Juventude.

O ponto de partida está marcado para a doca da Marinha, junto ao Terreiro do Paço, no centro de Lisboa. "Largas dezenas" de embarcações vão-se deslocar até ao recinto da jornada.

Doze dessas embarcações "típicas do Tejo" vão entrar na zona interdita à navegação junto ao recinto da JMJ e uma delas vai atracar na margem Sul do Trancão, para desembarcar os símbolos da Jornada.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica e que conta com a presença do Papa Francisco.

O Parque Tejo acolhe hoje à noite a vigília da JMJ e no domingo a missa de encerramento da Jornada.