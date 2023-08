Papa preferiu improvisar e não ler discurso em Fátima, esclarece Vaticano

O Papa preferiu improvisar e não ler o discurso que tinha preparado , este sábado, no santuário de Fátima por decisão própria, esclareceu o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, após Francisco ter saltado e improvisado alguns discursos.

No entanto, Matteo Bruni sublinhou que a paz foi pedida no quarto mistério do rosário, que rezou com jovens doentes e alguns prisioneiros, e que substituiu a oração prevista por uma Avé Maria.

O Papa também fez um apelo à paz numa mensagem publicada na rede social Twitter, a propósito da visita ao santuário de Fátima, consagrando a Maria a Igreja e o Mundo, especialmente os países em guerra.

Na mensagem acrescenta a seguir: "Alcançai-nos a paz. Vós, Virgem do Caminho, abri sendas onde parece que não há".

Lisboa está a ser palco da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco e que, até domingo, reúne milhares de peregrinos de todo o mundo.