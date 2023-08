JMJ. Um milhão e meio de peregrinos no Parque Tejo

Um milhão e meio de peregrinos estão, na noite deste sábado, no Parque Tejo, para a vigília da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) com o Papa Francisco. Os números foram avançados por fonte do Vaticano à Renascença.

Depois de uma tarde em que os peregrinos não pararam de chegar, o Vaticano, citando as autoridades portuguesas, refere que são 1,5 milhões as pessoas presentes no Campo da Graça para os últimos eventos da JMJ.

Conforme esperado pela organização e pelas autoridades, o número de peregrinos tem vindo a crescer desde o início da Jornada Mundial da Juventude.

Depois de 180 mil pessoas estarem presentes na Missa de Abertura, no dia 1 de agosto, presidida pelo cardeal patriarca D. Manuel Clemente, meio milhão esteve no Parque Eduardo VII para a cerimónia de acolhimento da Jornada Mundial da Juventude.

A Via-Sacra, o primeiro momento de maior reflexão e introspeção de toda a JMJ, contou com cerca de 800 mil pessoas na Colina do Encontro. As projeções para o Parque Tejo apontavam para um milhão de peregrinos.

O número final de peregrinos presentes numa Jornada Mundial da Juventude é, tradicionalmente, apurado consoante os números do último dia, em que decorre a Missa de Envio. O número da noite de sábado em Lisboa é mais do que o dobro das 720 mil pessoas presentes no último dia no Panamá, em 2019, mas fica aquém dos 1,9 milhões de Madrid, em 2011, e dos 2,5 milhões em Cracóvia.

É fora da Europa que se encontram os maiores números da JMJ. No Rio de Janeiro, em 2013, 3,7 milhões estiveram na Praia de Copacabana para a última missa.

Mas foi em 1995, em Manila, nas Filipinas, que se reuniu a maior multidão da história da Jornada Mundial da Juventude, e a maior alguma vez registada na história. 5 milhões de jovens estiveram presentes, um número verificado pelo Guinness World Records.