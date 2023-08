JMJ. Parque Tejo enche-se de peregrinos para vigília com o Papa

O Campo da Graça, onde decorrem os últimos eventos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), está, este sábado, a encher de peregrinos que chegam para a vigília. São esperados um milhão de jovens.

A onda de peregrinos encheu o Parque das Nações, obrigando autocarros que transportam peregrinos a andar ao ritmo de caminhada. Também a Gare do Oriente ficou repleta de jovens que usaram o comboio e o metro para chegar à zona este de Lisboa.

O abastecimento, pelos jovens, de kits de alimentação fornecidos pela organização da JMJ e colocados na beira da estrada, está a abrandar a entrada no Parque Tejo.

Os jovens estão a preencher as secções a que estão destinados desde a inscrição. A zona para peregrinos não-inscritos pode ser vista praticamente vazia nas imagens aéreas.

Debaixo de um sol intenso e temperaturas altas, os peregrinos protegem-se do sol com coberturas improvisadas, algumas sombrinhas e guarda-sóis. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o distrito de Lisboa sob aviso laranja este sábado, aumentando para vermelho no domingo, dia da missa de envio da JMJ.

Nas fontes de água potável, os jovens fazem fila para encherem as garrafas, maioritariamente azuis, antes de aproveitar para se refrescarem.

Muitos jovens estão a recorrer à ajuda médica do INEM devido ao calor. Um técnico do INEM referiu à Renascença que estão "no lodo" para responder a todos os pedidos.