​Papa Francisco: "Pastoral ideológica é inútil e prejudica os jovens"

A “pastoral ideológica” de esquerda ou de direita “é inútil e prejudica os jovens”, alerta o Papa Francisco, em entrevista à revista espanhola “Vida Nueva”.



Francisco, de 86 anos, mostra-se atento e preocupado com as novas gerações. Considera que a Igreja Católica não pode “afugentar” os jovens e diz mesmo que receia grupos de intelectuais “que chamam os jovens para refletir e depois os enchem de ideias estranhas”.

“No momento, grupos ligados de alguma forma a ideologias de direita são talvez os mais perigosos. Os movimentos mais inclinados para a esquerda, dada a situação mundial, diminuíram um pouco. Em um caso e em outro, eles usam os jovens para sua ideologia, e isso não funciona. Nos grupos juvenis, você deve deixar que os próprios jovens se expressem”, alerta em entrevista à revista “Vida Nueva”.

Francisco considera que, mais do que julgar ou ditar regras estritas, é preciso plantar a semente no coração dos jovens.

O Papa dá um exemplo da sua terra natal, a Argentina. Em Buenos Aires decorre “ uma experiência que foi muito importante”, as “Noites de Caridade”, em que os voluntários saem para a rua para alimentar as pessoas sem-abrigo.

“Fazem-no sobretudo as freguesias do centro. Eles leram um fragmento do Evangelho antes de partir e o povo começou a fazer uma oração de cerca de cinco minutos. Os rapazes aderiram de imediato à iniciativa”, conta o Santo Padre.