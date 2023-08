Papa Francisco: "Igreja não está preparada para o Concílio Vaticano III"

O Papa Francisco considera que a Igreja "não está preparada para o Concílio Vaticano III". Em entrevista à revista católica espanhola "Vida Nueva", o Papa recorda que ainda é preciso colocar em prática o concílio anterior.

"A coisa não está madura para o Concílio Vaticano III. E também não é necessário neste momento, já que o Vaticano II ainda não foi cumprido. Foi muito arriscado e é preciso colocá-lo em ação. Mas há sempre o medo que nos contagiou a todos por parte dos 'velhos católicos', que já no Vaticano I se autodenominavam como 'depositários da verdadeira fé'. É importante sair ao encontro dos sofismas", diz Francisco.

"O Sínodo era o sonho de Paulo VI. Quando o Concílio Vaticano II terminou, ele percebeu que a Igreja no Ocidente tinha perdido a dimensão sinodal. Por isso, criou o Secretariado do Sínodo dos Bispos. Terminados os 50 anos, saiu aquele documento assinado por mim, que preparei junto com um grupo de teólogos, no qual está clara a doutrina sinodal", diz o Papa nesta entrevista com que a revista espanhola assinala os seus 65 anos.



"Recentemente, liguei para um convento para falar com uma freira. Tudo estava a correr bem até que ela me disse: "Mas a nossa doutrina não vai nos mudar com esse Sínodo?". E eu respondi: "Diga-me, querida, quem colocou isso na sua cabeça?" Trata-se de avançar para recuperar aquela dimensão sinodal que a Igreja oriental tem e nós perdemos", explica.

Sobre as suas ideias reformistas, o Papa explica que "tem que se medir os limites, até onde posso ou não passar" e afirma que, em qualquer caso, "não podemos reformar a Igreja sem o Evangelho".

Francisco mostra-se preocupado com o tradicionalismo de alguns jovens sacerdotes, que por vezes "esconde muita podridão".



"A rigidez vem de boas pessoas que quer servir o Senhor. Reagem assim porque têm medo de um momento de insegurança que estamos a viver. Temos de remover esse medo. Essa casca esconde muita podridão, já tive de intervir em algumas dioceses. Por trás desse tradicionalismo, descobrimos graves problemas morais e vícios, vidas duplas", acusa.