Encontro inter-religioso. “Somos todos irmãos”

O Papa Francisco recebeu na Nunciatura vários líderes de outras religiões e promoveu um encontro inter-religioso.

Em declarações à Renascença, o padre Peter Stilwell revelou que a guerra da Ucrânia foi tema deste encontro, quando o bispo Pedro, ortodoxo, falou com Francisco, deixando o Papa emocionado.

“O bispo Pedro, da igreja ortodoxa russa, falou algum tempo com o Papa sobre a questão da guerra na Ucrânia. O Papa ficou comovido”, referiu.

O padre Stilwell, diretor do departamento de Relações Ecuménicas e do diálogo inter-religioso do Patriarcado de Lisboa refere que o Papa disse às diferentes religiões que todos devem viver na fraternidade.

“O Papa sublinhou que as religiões contribuem para a fraternidade universal. Na encíclica ‘Fratelli Tutti’ sublinha essa ideia de que a humanidade é convocada a viver fraternamente neste planeta que habitamos e que as religiões têm papel relevante nisso”, acrescentou.

Também a comunidade muçulmana esteve neste encontro. O sheik Munir sublinha o sentido de humor do Papa, um homem que transmite a paz.

“Estando perto dele [Papa] notamos que, apesar de ter um sentido de humor fantástico, percebemos que é um homem de Deus, um homem que quer a paz no mundo, um homem que fala na fraternidade. Somos todos humanos, somos todos iguais e temos que fazer o possível para ajudar a todos, independentemente da crença”, referiu.

O sheik Munir acrescentou: “Foi impressionante estar próximo dele. O Papa é um homem que transmite a paz, transmite esse amor”.

Outro dos presentes no encontro foi o presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, Vera Jardim.

Em declarações à Renascença, Vera Jardim diz que a mensagem deixada é de igualdade entre todos.

“Foi um discurso muito simples – como costumam ser os discursos do Papa Francisco – mas são discursos muito profundos, que nos dizem muito. Deixou mensagem de igualdade e igual dignidade e que somos todos irmãos”, referiu Vera Jardim.

Questionado como estava Francisco, o padre Stilwell não deixou dúvidas: “Estava cansado, mas feliz por se encontrar connosco. Disse da importância das religiões para abrirem o coração das pessoas para a transcendência e para aquilo que é inegociável na vida – porque há coisas inegociáveis e que infelizmente a sociedade tem fechado muito a ideia de que tudo é negociável. Mas há certas coisas que são inegociáveis, como os valores da dignidade humana”.

O encontro decorreu na Nunciatura, em Lisboa.