Conheça os nomes dos 10 jovens que almoçam esta sexta-feira com o Papa

O Papa Francisco almoça às 12h00 com um grupo de dez jovem peregrinos, de oito nacionalidades.

Três deles são portugueses, incluindo Beatriz Roque Antunes, designer e autora do símbolo da JMJ 2023.

Integram também o grupo Sebastião Namorado Rosa Viegas Ribeiro e Joana Maria Reinhard Fialho de Andrade.

Francisco vai ainda almoçar com Ckara Ysabel Cristhina Yacolca Farfan, do Perú, Luis Carlos Cruz Duarte, da Colômbia e Pedro Luiz de Carvalho do Brasil.

Estarão ainda presentes Audrey Criscille Abatol, das FilipInas, Hannah Maria Villagomez Tenorio dos Estados Unidos da América, Karam Benyamin Jamil Shalian da Palestina e Maria Magdalena Ondo Mayie, da Guiné Equatorial.