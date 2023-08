"Baixem as bandeiras". ​Ucraniana denuncia intimidação de russos durante a JMJ

Uma luso-ucraniana denuncia que houve um grupo de russos que intimidou ucranianos para que eles baixassem a bandeira da Ucrânia, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ2023).



Em declarações à Renascença antes de se iniciar a Via-Sacra, na Colina do Encontro (Parque Eduardo VII), Marta Ivanochko relata um episódio de intimidação por parte de um grupo de russos.

“Começaram a dizer que devíamos baixar as nossas bandeiras. Todas as pessoas estão com bandeiras dos seus países, mas a nós disseram-nos que somos nacionalistas”, denuncia a jovem de 18 anos, que pertence à Cym, uma associação de jovens ucranianos que existe em todo o mundo.

No meio da multidão, com uma bandeira ucraniana ao alto e uns brincos azuis e amarelos, Marta Ivanochko reclama: “Afinal, mostrar uma bandeira, no século XXI, é sinal de nacionalismo?”