Abusos na Igreja será uma das "fragilidades” abordadas na Via Sacra

Um dos textos da Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) será sobre os casos de abuso sexual no contexto da Igreja Católica.

A Via Sacra vai realizar-se esta sexta-feira, no Parque Eduardo VII, um momento que contará também com a presença do Papa Francisco.



O padre jesuíta, João Goulão, diretor do Centro Universitário Padre António Vieira (CUPAV), explica que a abordagem deste tema já estava pensado, ainda antes de se ter sabido do encontro de Francisco com vítimas portuguesas que aconteceu na quarta-feira ao fim do dia.

Na conferência de imprensa diária da organização da Jornada Mundial da Juventude, João Goulão explicou que foi feita uma auscultação alargada sobre que temas deviam estar em destaque e que “foi claro desde o início” que este seria um deles.

Serão também mencionados outros temas de "vulnerabilidades e fragilidades" que afligem os jovens, nomeadamente a saúde mental, a solidão, a digitalização, a guerra, a precariedade laboral e o desemprego, entre outros.

O diretor do CUPAV fez questão de esclarecer que “a Via Sacra traz a luz e indica que é possível recomeçar”.

A Via Sacra que vai ter lugar ao quarto dia da JMJ começou a ser preparada há três anos.