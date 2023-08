A paróquia do Bairro da Serafina manifestou "profundo agradecimento" ao Papa

No terceiro dia do Papa Francisco, em Portugal, o momento alto da manhã desta sexta-feira foi a visita do Sumo Pontífice ao Bairro da Serafina.

O Santo Padre foi recebido e discursou no Centro Social Paroquial de São Vicente de Paulo.

Depois de um coro dar início à visita, o pároco da Serafinha, o padre Francisco Pereira Crespo, fez uma intervenção de boas-vindas.

"Queremos manifestar-lhe o nosso profundo agradecimento pela honra que nos reservou com a sua visita. Este gesto enche-nos de grande alegria e anima-nos a fazer sempre mais e melhor por aqueles que precisam de apoio e do amor de Cristo", disse.

O pároco admite ter sido impressionado pela "manifestação de pobreza, mas sobretudo o olhar triste e vazio dos idosos sentados nas ruas", quando chegou à paróquia.

"Com todo o esforço de uma comunidade de braços arregaçados, a ajuda de alguns benfeitores e apoios estatais, fomos agregando múltiplas respostas sociais, às necessidades da população", conta, realçando a importância do Centro Social Paroquial de São Vicente de Paulo, onde se realiza esta cerimónia.