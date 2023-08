Queriam comer frango, acabaram a ver o Papa. Os peregrinos que "tropeçaram" na Nunciatura

Parece que foi o momento pelo qual tanto planearam e esperaram, mas tudo não passou de um enorme acaso. Ainda a enxaguar as lágrimas, Mariana Lopes explica à Renascença como vieram aqui parar.

Um grupo de dez peregrinos está aos gritos enquanto vê o Papa Francisco numa cadeira de rodas a escassos metros. Têm entre 15 e 29 anos e vieram da Póvoa de Varzim até Lisboa para a JMJ. Duas delas choram efusivamente nos minutos que se seguem e o grupo abraça-se como se fosse uma equipa de futebol antes do jogo começar.

" Papa, cadê você? Eu vim aqui só p'ra te ver !", gritam quatro peregrinas em coro à frente da Nunciatura Apostólica já depois de o Papa Francisco recolher ao local onde pernoita. Às costas trazem bandeiras brasileiras e insistem que querem conversar com o chefe máximo da Igreja Católica. Cinco minutos antes estiveram a poucos metros do Papa, que acenou e sorriu para os jovens.

Mas o destino tem destas coisas. Por terem chegado cedo tiveram acesso à zona mais próxima da porta da porta da Nunciatura Apostólica. A maioria destes jovens nunca tinham visto o Papa e o acaso a fê-los estar a menos de cinco metros do Sumo Pontífice.

Aos 76 anos, Maria da Piedade está na Nunciatura pela terceira vez. Já viu o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e acaba de ver Francisco a escassos metros: "É juventude acumulada", diz enquanto se ri.

"Estamos aqui de empréstimo, que isto é da juventude", vinca apesar de não arredar pé. "Acho que ele olhou para mim! Com tanta juventude ele olhou para nós, foi uma excitação", afirma com um ar satisfeita. Ao lado tem duas mulheres de idade idêntica.

"Senti-me capaz, ele [Papa Francisco] tem um olhar de quem olha mesmo. As senhoras ao meu lado estavam a dizer que ele tinha olhado para elas, e eu acho que ele olhou para mim", recorda o momento.



Depois de várias horas em que muitos peregrinos fizeram cânticos à porta da Nunciatura e chamaram pelo Papa Francisco, soube-se através de um comunicado do Vaticano que nesse momento o Papa esteve reunido com vítimas de abuso sexual no seio da Igreja Católica. Já ao final da noite, um polícia dirigiu-se aos jovens para lhes pedir que abandonassem o local e dessem algum descanso a Francisco.

"Sua Santidade o Papa quer descansar", acatou um peregrino em cima de uma árvore: "Voltamos amanhã", apelou aos parceiros com quem cantou durante horas a fio.