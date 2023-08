JMJ. Intercetados 19 drones ilegais no Parque Eduardo VII e na Nunciatura

A Autoridade Aeronáutica Nacional (ANN), com o apoio da Força Aérea, detetou e intercetou 15 drones na zona do Parque Eduardo VII durante as cerimónias religiosas realizadas no dia 1 de agosto e mais quatro esta quinta-feira, em Belém e junto da Nunciatura Apostólica.

Em comunicado, a ANN informa, também que foram criadas Zonas de Exclusão Aérea (ZEA) na zona de Fátima e de Lisboa "onde é proibido o emprego de qualquer meio aéreo, tripulado ou não tripulado, vulgo drone, salvo exceções muito específicas".

"De acordo com o quadro legal vigente, os drones podem ser apreendidos e os proprietários objeto de coimas pelo facto dos voos na ZEA criadas pela AAN constituírem uma contraordenação aeronáutica", refere a nota.