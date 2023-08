Encontro de jovens na Católica. "Sei que o Papa Francisco não me vai desiludir"

Estão deitadas, as duas. Uma de cabeça pousada nas costas da outra. Esta apoia a cabeça na mochila da JMJ e ambas - à falta de uma manta - cobrem-se com bandeiras de Espanha, já que o frio matinal e o vento que se faz sentir não ajudam à espera.

Cada vez mais jovens vão entrando nos jardins e mais convidados para os lugares na plateia, com lugares sentados. No hotel do outro lado da rua, a uma distância considerável, já muitos estão nas varandas dos quartos, à espera.

Ao fundo do jardim está Ana, uma jovem de Paredes de Coura. Está de calções, sentada num murete ao fundo do jardim, lado a lado com outros dois jovens peregrinos que tentam tapar-se com uma bandeira do município.

"Não tenho nenhum tipo de expectativas porque sei que o Papa Francisco não me vai desiludir", diz esta jovem, quando questionada sobre as expectativas para este encontro. Diz-se de coração aberto ao que Francisco possa dizer, porque será "mais uma palavra de alento e de força".

Antes das seis da manhã já eram muitos os que estavam nos jardins da Universidade Católica de Lisboa, para o encontro de jovens com o Papa. E como o encontro só acontecia algumas horas depois, muitos aproveitaram para compensar as horas de sono perdidas no últimos dias. Outros tentavam beber um café, algures. E outros divertiam-se fazer tranças nos cabelos de uma colega.