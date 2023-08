​Abençoada pelo Papa. “Não tenho palavras, foi inexplicável”

O dia começou pelas 5h30 da manhã. Objetivo: ver o Papa. Foi com esta ideia que Telma Almeida e a irmã, Patrícia, saíram de casa, em Benfica.



O desejo é sobretudo de Telma, 40 anos, que desde que nasceu está numa cadeira de rodas devido a problemas de saúde.

“Primeiro fomos à Universidade Católica, mas já estava cheio”, conta à Renascença. Arriscaram, então, ir até à Nunciatura Apostólica, onde o Papa pernoita por estes dias que passa em Portugal.

Por volta das 8h30 os seguranças chamam as duas irmãs, de origem angolana, para se colocarem à frente do gradeamento. Quando passado cerca de 20 minutos a porta verde da Nunciatura se abre, surge o Papa Francisco e elas recebem indicação para avançar.

O Papa abençoa Telma e dirige algumas palavras que Patrícia nem consegue reter. “Foi uma emoção muito grande, não me vou esquecer nunca”, conta depois aos jornalistas.

As duas irmãs afastam-se em lágrimas que se prolongaram durante algum tempo, mesmo enquanto Telma ia falando aos jornalistas presentes.

“Desculpe, não tenho palavras, foi inexplicável”, diz Telma.

Há quase quatro horas na rua, as irmãs preparam-se para dar notícias à mãe “que nem sabe que estamos aqui”.

Levam para casa a memória do breve encontro com o Papa Francisco e uma imagem que foi distribuída entre a centena de pessoas que, tal como as irmãs, tentaram ver o Papa de perto.