Papa Francisco inicia visita a Portugal. Conheça o programa

O Papa Francisco chega esta quarta-feira a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), numa visita que vai passar por vários pontos de Lisboa e também pelo Santuário de Fátima. A segunda visita de Francisco a Portugal acontece a pretexto da JMJ, o maior acontecimento planetário que junta peregrinos dos quatros cantos do mundo. O avião que transporta o Papa desde Roma deverá aterrar na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa, pelas 10h00 desta quarta-feira. Mais de uma dezena de vias serão cortadas ao trânsito na zona de Belém neste primeiro dia de visita. Confira aqui todos os condicionamentos de trânsito previstos para esta quarta-feira. Francisco fica no nosso país até domingo, ao final da tarde, depois de uma deslocação a Fátima e de encontro com voluntários da JMJ. Pelo meio, vai encontrar-se com líderes políticos, religiosos, jovens universitários, presidir a celebrações no Parque Eduardo VII (Colina do Encontro) e no Parque Tejo (Campo da Graça), visitar um bairro de Lisboa e encontrar-se com vítimas de abusos na Igreja.

PROGRAMA DA VISITA DO PAPA A PORTUGAL Quarta-feira, 2 de agosto (Roma – Lisboa) 07h50 - Partida de avião do Aeroporto Internacional de Roma/Fiumicino para Lisboa 10h00 - Chegada à Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa 10h00 - Receção Oficial 10h45 - Cerimónia de Boas-Vindas, na entrada principal do Palácio Nacional de Belém 11h15 - Visita de Cortesia ao Presidente da República, no Palácio Nacional de Belém 12h15 - Encontro com as Autoridades, a Sociedade Civil e o Corpo Diplomático, no Centro Cultural de Belém 16h45 - Encontro com o Primeiro-Ministro, na Nunciatura Apostólica 17h30 - Vésperas com os Bispos, Sacerdotes, Diáconos, Consagrados e Consagradas, Seminaristas e Agentes Pastorais, no Mosteiro dos Jerónimos

Seis momentos para a história da JMJ

Quinta-feira, 3 de agosto (Lisboa – Cascais – Lisboa) 09h00 - Encontro com os Jovens Universitários, na Universidade Católica Portuguesa 10h40 - Encontro com os Jovens de Scholas Occurrentes, na sede de Scholas Occurrentes de Cascais 17h45 - Cerimónia de Acolhimento, na Colina do Encontro (Parque Eduardo VII) Sexta-feira, 4 de agosto (Lisboa) 09h00 - Confissão de alguns Jovens da JMJ, na Cidade da Alegria (Jardim Vasco da Gama) 09h45 - Encontro com os Representantes de alguns Centros de Assistência Socio-Caritativa, no Centro Paroquial de Serafina 12h00 - Almoço com os Jovens, na Nunciatura Apostólica 18h00 - Via-Sacra com os Jovens, na Colina do Encontro (Parque Eduardo VII)