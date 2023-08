Os três presentes que Costa ofereceu ao Papa Francisco

O encontro foi de pouco mais de 15 minutos, mas deu tempo para que o primeiro-ministro entregasse ao Papa Francisco três presentes, à semelhança do que já tinha feito durante a última visita do Santo Padre a Portugal.



Na Nunciatura Apostólica de Lisboa, António Costa ofereceu ao Papa Francisco uma escultura de São Francisco de Assis, da autoria do mestre José Franco, uma peça de olaria de Mafra, assim como a obra completa de Manuel Antunes, padre jesuíta e um dos maiores pedagogos do séc. XX.

O chefe de Governo entregou ainda ao Papa Francisco o livro "Santuários Marianos de Portugal", coordenado por José Sá Fernandes, ex-vereador da Câmara Municipal de Lisboa e o responsável do Grupo Missão do Governo na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Em 2017, o Papa Francisco reuniu-se com António Costa no seu segundo dia de visita a Fátima, na Casa de Nossa do Carmo. Na altura, o primeiro-ministro ofereceu um relicário em prata com imagem de Santo António.